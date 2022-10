Deuxième déplacement de la semaine en Euroligue pour l’ASVEL. Les Villeurbannais se rendent en Israël pour affronter le Maccabi Tel Aviv.



Les hommes de T.J. Parker restent sur une défaite face à Fenerbahce alors que le Maccabi a remporté six de ses sept premiers matchs officiels, et vient de renverser Monaco plus tôt dans la semaine (78-70).

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20h05.