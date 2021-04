Euroligue : l’ASVEL continue son tour d’Europe

Les Villeurbannais sont en Russie pour affronter le Zénith Saint-Pétersbourg pour le compte de la 33e journée d’Euroligue.



Les hommes de T.J. Parker sont actuellement 14e au classement et déjà éliminés de la course aux play-offs mais ce n’est pas le cas de l’adversaire du soir. Les Russes occupent la 10e place et une victoire les remettrait sur la bonne voie.



L’objectif pour les Villeurbannais sera donc tout autre. Ne pas enchainer une 6e défaite d’affilée dans la compétition. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 19h.