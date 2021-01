Euroligue : l’ASVEL domine Valence à l’Astroballe !

Les joueurs de l’ASVEL se sont imposés ce jeudi soir à domicile contre Valence (90-77) à l’occasion de la 21e journée d’Euroligue. Les Villeurbannais retrouvent le goût de la victoire après deux défaites de rang toutes compétitions confondues.



Auteurs d’une excellente prestation collective et défensive, les coéquipiers de William Howard (17 points) ont commencé à creuser l’écart dans le second quart-temps (40-34), avant de se détacher définitivement dans l’ultime période. Les Villeurbannais ont même compté jusqu’à 19 points d’écart (79-60), avant de se faire peur dans les toutes dernières minutes face à une équipe espagnole qui n’aura rien lâché.



Grâce à une bonne adresse longue distance avec un joli 9/20 à trois points, l’ASVEL a finalement réussi à l’emporter. Place désormais à six jours de repos bien mérités pour les hommes de TJ Parker. Prochain match mercredi prochain à domicile contre Vitoria (20h45) à suivre en direct sur Tonic Radio.