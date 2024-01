Euroligue : l’ASVEL enchaîne contre l’Etoile Rouge de Belgrade pour la première de Pierric Poupet

L’ASVEL a livré une prestation des grands soirs ce mardi à l’Astroballe contre l’Etoile Rouge de Belgrade à l’occasion de la 20e journée d’Euroligue. Pour la première de leur nouveau coach, Pierric Poupet, les Villeurbannais se sont imposés avec la manière (100-91) et signent une deuxième victoire consécutive à domicile.



Grâce à un nouveau match sensationnel de son meneur vedette, Paris Lee (23 points et 7 passes décisives pour 23 d’évaluation), l’ASVEL a joué les yeux dans les yeux avec les Serbes pendant l’intégralité de la rencontre. Comme prévu, les jeunes comme Noam Yaacov (5 points, 2 rebonds et 1 passe décisive) et Mbaye Ndiaye (6 points, 5 rebonds, 1 passe décisive et 2 contres pour 12 d’évaluation) ont bénéficié de plus de temps de jeu. L’apport du banc a été déterminant dans cette victoire collective. Une vraie réussite pour le premier match en tant que numéro 1 pour Pierric Poupet (39 ans).



L’ASVEL poursuit sa série de matchs à domicile avec la réception de l’Alba Berlin vendredi soir (21h, à suivre sur Tonic Radio) pour le compte de la 21e journée d’Euroligue, avant la réception de Cholet dimanche après-midi (14h30, à suivre également sur Tonic Radio) dans le cadre de la 19e journée de Betclic Elite.

QUEL PLAISIIIIIR !!!! 😍



Nos Villeurbannais enchaînent une deuxième victoire consécutive en Euroleague et tapent la barre des 100 points, quelle soirée à l’Astroballe !!! #LDLCASVEL pic.twitter.com/x8FtgwKiVi — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) January 9, 2024