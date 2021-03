Euroligue : l’ASVEL féminin a besoin d’un exploit

L’ASVEL féminin affronte ce vendredi, à 20h05, les Hongroises de Sopron dans le cadre du match retour des quarts de finale de l’Euroligue.



Les Lyonnaises se sont lourdement inclinées (94-66) face à Sopron, mercredi, lors du match aller.

Les joueuses de Valéry Demory se sont mises dans une position très délicate et devront l’emporter avec 28 points d’écart pour se qualifier pour le Final Four.



Une mission d’autant plus difficile quand on se rappelle que les Hongroises restent invaincues de la compétition avec 7 victoires.



Coup d’envoi de la rencontre à 20h05.