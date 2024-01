Euroligue : l’ASVEL Féminin se déplace à Saragosse

Tout juste après avoir remporté une victoire méritée contre Roche Vendée (85-59) dimanche, les Lionnes de l’ASVEL font leur retour sur le sol européen, les Villeurbannaises s’envolent pour l’Espagne. Elles devront essayer de maintenir l’espoir d’une potentielle qualification pour les quarts-de-finale. Le match se jouera ce mercredi, à 20h, pour la onzième journée d’Euroligue.

Afin d’espérer, les Lyonnaises sont obligées, à présent, de remporter leurs quatre dernières rencontres, les Lionnes de David Gautier devront aussi scruter les résultats de leurs adversaires pour continuer d’y croire.

Lors du match aller, les Villeurbannaises avaient perdu de quelques points (64-67). David Gautier, le coach de l’ASVEL Féminin a déclaré : « On aurait dû gagner le match aller, même sans être au complet. Maintenant, on n’a plus notre destin en mains et on ne se concentre que sur nous ».

Il faudra que les Lyonnaises abordent ce match retour avec la même détermination et la même intensité que contre Valence pour espérer repartir avec la victoire. L’équipe espagnole de Saragosse est, actuellement, positionnée à la troisième place du groupe A, avec sept victoires pour seulement trois défaites.

