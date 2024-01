Euroligue : l’ASVEL reçoit l’Alba Berlin

Pour la première fois depuis plus d’un an, l’ASVEL vient de l’emporter coup sur coup en Euroligue face à Kaunas et l’Etoile Rouge de Belgrade.

En recevant l’Alba Berlin, ce vendredi, qui n’a remporté qu’un seul match sur les 8 derniers en Euroligue, les hommes de Pierric Poupet ont donc une occasion de faire un grand pas en avant et de s’éloigner du bas du classement. Pour rappel, les Villeurbannais sont actuellement avant-derniers.

Cette confrontation reste abordable sur le papier. Malheureusement, il faudra faire sans Nando De Colo, qui a rechuté de sa blessure au mollet, et sera de nouveau out pour au moins un mois. Coup d’envoi du match dès 21h, la rencontre sera à suivre sur Tonic Radio.

A.B