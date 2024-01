Euroligue : l’ASVEL retombe dans ses travers contre l’Alba Berlin

Après avoir dominé le Zalgiris Kaunas (93-79) et l’Etoile Rouge de Belgrade (100-91), l’ASVEL avait la possibilité de signer une troisième victoire consécutive ce vendredi soir à l’Astroballe lors de la 21e journée d’Euroligue. Occasion manquée pour les joueurs de Pierric Poupet qui s’inclinent lourdement contre la lanterne rouge du championnat, l’Alba Berlin (63-88). Un non-match et une prestation à oublier au plus vite.



Personne n’aurait imaginé ce scénario. Dominés aux rebonds (46 pour l’Alba contre 31 pour l’ASVEL) et avec une adresse à 3 points catastrophique (2/21 pour 9,5%), les Villeurbannais n’avaient aucune chance de l’emporter ce vendredi soir. Le jeu collectif prôné par Pierric Poupet et entraperçu face aux Serbes de l’Etoile Rouge de Belgrade s’est volatilisé. Laissant place à de nombreuses situations de 1 contre 1 sans grande réussite (23 passes décisives pour l’Alba contre seulement 11 en faveur de l’ASVEL). L’attitude positive et l’élan collectif des deux derniers matchs ont tout simplement disparu contre les Berlinois.



L’ASVEL concède sa 17e défaite de la saison en Euroligue et permet à l’Alba Berlin de revenir à hauteur des Villeurbannais au classement (4 victoires et 17 défaites). Les coéquipiers de Paris Lee retrouvent la Betclic Elite ce dimanche (14h30, match à suivre sur Tonic Radio) contre Cholet. L’occasion de passer rapidement à autre chose…