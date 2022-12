Euroligue : l’ASVEL signe un succès de prestige face à Barcelone

En difficulté lors de ses dernières sorties, l’ASVEL a réalisé un superbe exploit en s’imposant sur le parquet du Barça (74-75) ce vendredi soir lors de la 12e journée d’Euroligue. Les Villeurbannais mettent fin à une série de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues et remontent à la 15e place du classement d’Euroligue.



Portés par le duo Nando De Colo (19 points, 4 rebonds et 3 passes décisives) – Youssoupha Fall (14 points et 18 rebonds), les Villeurbannais avaient bien débuté la rencontre en remportant le premier quart-temps. Menés de six points à la pause par les Catalans, les joueurs de T.J. Parker se sont repris en seconde période pour finalement l’emporter d’un petit point grâce à un shoot énorme de Nando De Colo à 1.1 secondes de la fin du match.