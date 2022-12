Euroligue : l’ASVEL s’incline à domicile contre l’Alba Berlin

L’ASVEL a chuté ce vendredi soir à l’Astroballe contre l’Alba Berlin (79-91) à l’occasion de la 16e journée d’Euroligue. Une défaite logique face à la lanterne rouge du championnat qui relègue les joueurs de T.J. Parker à la 16e place au classement.



Les Villeurbannais avaient pourtant pris le match par le bon bout en remportant le premier quart-temps (27-15) et en comptant également 12 points d’avance (46-34) à quelques minutes de la mi-temps. Mais en l’espace de quelques minutes, les Allemands ont fait leur retard et ont pris le contrôle de la rencontre en seconde période. Jaleen Smith termine meilleur scoreur de la rencontre avec 21 points et 6 rebonds.



L’ASVEL tentera de relever la tête face à l’Anadolu Efes le 6 janvier prochain (18h30), avant un déplacement sur le parquet de Boulogne-Levallois le 9 janvier (20h) en Betclic Elite.