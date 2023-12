Euroligue : l’ASVEL s’incline à nouveau sur le fil contre le Maccabi Tel-Aviv

De retour à l’Astroballe après la défaite contre le Bayern (100-101 après double prolongation) lors du match inaugural à la LDLC Arena, l’ASVEL s’est encore une fois inclinée à domicile dans le money-time ce mercredi soir contre le Maccabi Tel-Aviv (91-94) lors de la 12e journée d’Euroligue.



Les joueurs de Gianmarco Pozzecco enregistrent leur 10e défaite de la saison sur la scène européenne. Une défaite douloureuse dans une semaine cruciale pour tenter de se relancer en Euroligue. Bien emmené par un trio 100% tricolore : Lauvergne (23 points et 9 rebonds) – De Colo (22 points et 4 passes décisives) – Luwawu-Cabarrot (19 points, 3 rebonds et 3 passes décisives), l’ASVEL a mené pendant un bon moment dans cette rencontre.



Mais cela n’a pas été suffisant. Wade Baldwin (21 points, 8 passes décisives et 3 rebonds) ou encore Lorenzo Brown (16 points, 6 rebonds et 4 passes décisives) ont été décisifs en toute fin de match et ont permis à leur équipe de l’emporter.



Les Villeurbannais recevront Valence vendredi soir (21h) à la LDLC Arena, avant le déplacement sur le parquet du Paris Basket dimanche soir (19h) lors de la 15e journée de Betclic Elite.