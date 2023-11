Euroligue : l’ASVEL s’incline de peu contre Baskonia

Après une première mi-temps intéressante (49-42), l’ASVEL a sombré ce vendredi soir en seconde période à l’Astroballe contre les Basques du Saski Baskonia à l’occasion de la 9e journée d’Euroligue. C’est la 7e défaite (81-88) de la saison pour les Villeurbannais qui n’ont toujours pas remporté le moindre match à domicile cette saison sur la scène européenne. Il sera plus que nécessaire d’ouvrir le compteur jeudi prochain (20h) contre le Bayern pour le premier match à la LDLC Arena.



Dominants en première période, les Rhodaniens ont perdu le fil de la rencontre en deuxième mi-temps. L’expulsion de Gianmarco Pozzecco (deux fautes techniques), les stats hallucinantes du duo Markus Howard (35 points à 8/13 à trois points) Chima Moneke (19 points, 13 rebonds et 6 passes décisives), Fall et Luwawu-Cabarrot embêtés par les fautes, le second acte (32-46) a été très compliqué pour les Villeurbannais, malgré un Mike Scott en forme olympique (22 points et 3 rebonds).



Le club villeurbannais peut nourrir des regrets dans cette rencontre, mais devra réagir dès dimanche soir en championnat à Cholet (19h).

Nos Villeurbannais s’inclinent ce soir face à Baskonia, merci à l’Astroballe qui a donné de la voix tout au long du match.



