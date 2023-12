Euroligue : l’ASVEL tout proche de l’exploit contre le Real Madrid

L’ASVEL s’est inclinée ce jeudi soir (76-77) contre le champion d’Europe en titre, le Real Madrid dans le cadre de la 17e journée d’Euroligue. Les Villeurbannais sont passés tout près d’un exploit historique en regardant les Madrilènes dans les yeux jusqu’à la fin de la rencontre. C’est la 9e défaite d’affilée en Euroligue pour les joueurs de Gianmarco Pozzecco qui terminent la phase aller à la dernière place (2 victoires pour 15 défaites).



Dans une LDLC Arena bouillante (11524 spectateurs !), les Villeurbannais ont livré une de leurs meilleures prestations de la saison contre le Real Madrid. 20 ans après la dernière victoire face aux Madrilènes, les Rhodaniens étaient à deux doigts de rééditer cet exploit. La faute à une gestion terrible de l’entame du 4e quart-temps (0-16 à 4 minutes de la fin du match).



Les performances XXL de Timothé Luwawu-Cabarrot (20 points, 3 passes décisives et 1 rebond) et de Paris Lee (17 points, 7 passes décisives et 2 rebonds) n’auront pas suffi dans une fin de match cruelle. L’ASVEL termine donc l’année 2023 par une défaite. Pour débuter 2024, les coéquipiers de Joffrey Lauvergne se déplaceront sur le parquet du Partizan Belgrade le 2 janvier prochain (20h45), avant de recevoir le Zalgiris Kaunas à l’Astroballe le 4 janvier (20h), puis l’Etoile Rouge de Belgrade, toujours à l’Astroballe, le 9 janvier (20h30).

Tellement cruel… 😔



Nos Villeurbannais s’inclinent d’un petit point face au Real Madrid, champion d’Europe en titre.



La @LDLC_Arena a fait un bruit monstre et on a très hâte de vous revoir en 2024 ! ❤️#LDLCASVEL pic.twitter.com/phchDSVwIj — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) December 28, 2023