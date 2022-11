Euroligue : l’ASVEL veut retrouver le goût de la victoire

L’ASVEL reçoit le Bayern ce mercredi soir pour le compte de la 9e journée d’Euroligue. Les Villeurbannais vont devoir retrouver une dynamique positive après 3 défaites consécutives, la dernière en date ce week-end face à Dijon.



Pour son retour sur la scène européenne, les hommes de T.J. Parker vont devoir s’appuyer sur l’expérience de Do Colo et de Kahudi face à une équipe allemande revancharde après un début de saison compliquée. Les Bavarois présentent actuellement un bilan de 6 défaites et deux victoires.



Le match sera à suivre en direct sur Tonic Radio à partir de 20h