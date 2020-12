Euroligue : l’ASVEL(F) réussit son entrée en matière

La soirée européenne a été couronnée de succès pour l’ASVEL aussi bien masculin que féminin. Si les Villeurbannais se sont imposés 97-73 contre le Panathinaïkos, les Lyonnaises n’ont pas, non plus, fait les choses à moitié.



Les joueuses de Valery Demory se sont imposées face aux Polonaises de Gdynia (89-57). Une très belle entrée en matière pour les Lionnes, qui ont maintenant, un jour de repos avant d’affronter Prague jeudi (18h) et Fenerbahce vendredi (15h).



Pour rappel avec ce nouveau format d’Euroligue, les deux premières des quatre groupes seront qualifiées pour les quarts de finale qui se joueront au printemps.