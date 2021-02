Euroligue : nouvel énorme exploit de l’ASVEL contre Milan !

L’ASVEL a signé un nouvel exploit en s’imposant (78-69) ce vendredi soir à l’Astroballe face à l’Olimpia Milan, à l’occasion de la 24e journée d’Euroligue. C’est la quatrième victoire consécutive pour les joueurs de TJ Parker qui occupent la 14e place au classement.



Un de plus ! Après le FC Barcelone, le Maccabi Tel Aviv ou encore le Panathinaïkos, c’est l’Olimpia Milan qui a subi la loi de l’ASVEL ce vendredi soir à l’Astroballe. Même si les Villeurbannais ont réalisé une énorme prestation du début à la fin, c’est pourtant les Italiens qui ont fait la course en tête pendant l’essentiel des trois premiers quarts-temps. Privés de Sergio Rodriguez, l’ultime période a finalement été fatale aux joueurs d’Ettore Messina qui ont encaissé un 26-13.



Grâce à un duo Norris Cole (12 points, 4 rebonds, 4 passes décisives au total) – David Lighty (16 points, 3 rebonds, 3 passes décisives au total) en feu dans le quatrième quart-temps, les Villeurbannais l’ont finalement emporté. Ils signent une quatrième victoire consécutive en Euroligue et font déjà aussi bien que l’équipe de Zvezdan Mitrovic l’an dernier, avec 10 victoires au compteur.