Euroligue : nouvelle défaite cruelle pour l’ASVEL contre le Panathinaïkos

Pour son troisième match de la saison à la LDLC Arena, l’ASVEL a concédé une nouvelle défaite ce jeudi soir à la LDLC Arena contre le Panathinaïkos (81-89) à l’occasion de la 14e journée d’Euroligue. Un revers frustrant alors que les Villeurbannais étaient au contact des Grecs à quelques minutes de la fin du match. C’est la 12e défaite de l’ASVEL cette saison en Euroligue.



Les joueurs de Gianmarco Pozzecco ont compté jusqu’à 16 points de retard dans le 2e quart-temps (25-41), mais sous l’impulsion d’un excellent Timothé Luwawu-Cabarrot (17 points, 4 rebonds et 3 passes décisives), l’ASVEL est petit à petit revenu dans la rencontre. En seconde période, les coéquipiers de Joffrey Lauvergne (10 points et 11 rebonds) ont su rivaliser avec le sextuple champion d’Europe. Malheureusement, de curieuses décisions arbitrales et l’adresse extérieure du Lituanien Marius Grigonis (19 points à 5/9 à trois points) ont eu raison des Rhodaniens.



Les Villeurbannais doivent désormais se recentrer sur le championnat avec la réception de l’Elan Chalon ce dimanche (19h en direct sur Tonic Radio). Ils se déplaceront ensuite sur le parquet de Milan le 20 décembre en Euroligue, avant de recevoir l’Olympiakos à la LDLC Arena le 22 décembre, puis le Real Madrid le 28 décembre prochain.

Nos Villeurbannais s’inclinent ce soir face au @paobcgr dans une fin de match intense.



Merci à la @LDLC_Arena d’avoir fait du bruit ce soir ! #LDLCASVEL pic.twitter.com/BpqNPBRq8T — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) December 14, 2023