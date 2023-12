Euroligue : nouvelle défaite pour l’ASVEL contre l’Olympiakos

L’ASVEL n’y arrive toujours pas. Les Villeurbannais ont concédé leur 14e défaite de la saison en Euroligue ce vendredi soir à la LDLC Arena contre l’Olympiakos (73-85), la 8e défaite à domicile en 8 rencontres. Après 16 journées, l’ASVEL pointe à la 18e et dernière position du classement. Les joueurs de Gianmarco Pozzecco recevront le Real Madrid (1er avec une seule défaite) jeudi prochain (20h) à la LDLC Arena pour clôturer les matchs de la phase aller de la saison régulière.



Face aux finalistes de la dernière édition de l’Euroligue, les Rhodaniens ont encore une fois manqué d’agressivité et d’intensité en défense, laissant de nombreux shoots ouverts aux Grecs. Ajouter à ça, un pourcentage famélique à trois points (21,1% à 4/19) et de nombreuses pertes de balle (14). Les matchs s’enchainent, mais les progrès espérés par le club tardent à se matérialiser sur le terrain.



Par séquence, les Villeurbannais ont su mettre en difficulté les Grecs et revenir à quelques longueurs des coéquipiers d’Isaiah Canaan (meilleur marqueur du match avec 19 points). Insuffisant pour pousser le 11e d’Euroligue dans ses retranchements et espérer une fin heureuse.

