L’ASVEL s’est imposée ce jeudi soir face au Fenerbahce Istanbul 91-77 pour la 21e journée d’Euroligue.



Les Villeurbannais qui semblent avoir trouvé un second souffle et qui alignent une troisième d’affilée, toutes compétitions confondues. A noter la performance majuscule de Nando De Colo auteur de 26 points et 5 passes décisives.



Le prochain match ce sera dimanche en championnat avec un choc face à Monaco.