EuroMillions : le jackpot de 210 millions d’euros va être remis en jeu vendredi

La somme de 210 millions d’euros n’a pas été remportée lors du tirage de l’EuroMillions organisé ce mardi 23 février. Ce sont les numéros 9-18-30-39 et 45, ainsi que les numéros étoiles 1 et 3 qui ont été tirés au sort. Cette somme inédite sera alors remise en jeu ce vendredi.



Le précédent record de gains s’élevait à 200 millions d’euros, et avait été remporté en décembre par un retraité du sud de la France qui avait validé sa grille en ligne.