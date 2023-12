EuroMillions : un jackpot record de 240 millions d’euros ce vendredi

240 millions d’euros sont à gagner ce vendredi soir à l’EuroMillions, c’est le plus gros jackpot de l’histoire du jeu.



La somme mise en jeu ce vendredi 8 décembre au tirage de l’EuroMillions permettrait au gagnant d’entrer dans les 500 plus grandes fortunes de France. La Française des jeux indique qu’avec un ticket à 2,50 euros, les chances de remporter le jackpot sont de « 1 sur 39 millions »



Le plus gros gain date de juillet 2022. Un Britannique avait remporté la somme de 230 millions d’euros.