Europe écologie dénonce les violences policières lors des manifestations

Cela fait plusieurs semaines que les manifestations contre la réforme des retraites sont en cours dans de nombreuses villes et notamment à Lyon.



Suite à la manifestation de ce jeudi qui a rassemblé entre 22 et 55 000 personnes, EELV Lyon dénonce les violences policières « inacceptables auprès citoyennes et citoyens”.



Des manifestants qualifiés de pacifistes par Europe Écologie. Le parti de gauche indique également que “EELV Lyon appelle d’abord et avant tout au calme et rappelle que la violence n’est jamais une solution”. Une incompréhension et une colère se sont installées et ils espèrent voir du changement auprès des forces de l’ordre afin de trouver une décision “démocratique “.

Suite à ce communiqué, la préfète de région réagit en indiquant que les propos sont “inadmissibles” et que “de telles déclarations ne sont pas dignes d’une formation politique”. Une incompréhension de la part de Fabienne Buccio, elle explique notamment que les forces de l’ordre sont présents pour protéger les manifestants. De plus, elle précise qu’elle ne laissera “personne salir leur image”.