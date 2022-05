Eurovision 2022 : les favoris et les 25 chansons de la finale

La grande finale de la 66e édition de l’Eurovision débute ce samedi soir à Turin (Italie). 25 pays seront représentés sur la scène lors du concours de chant international : l’Australie, l’Azerbaïdjan, la Belgique, la République Tchèque, l’Estonie, la Finlande, la Pologne, la Roumanie, la Serbie et la Suède se sont qualifiés lors de la dernière demi-finale. Ils rejoignent la Suisse, l’Arménie, l’Islande, la Lituanie, le Portugal, la Norvège, la Grèce, l’Ukraine, la Moldavie, les Pays-Bas, mais aussi la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni.



Les favoris :



Qui succédera au groupe de rock italien, Maneskin ? Ce ne sera déjà pas la Russie. Le pays a été disqualifié de l’événement en raison des événements en cours sur le sol ukrainien. L’Ukraine est justement annoncée favorite pour les bookmakers avec un contexte politique qui dépasserait le côté artistique. Pour la plupart des fans, la Suède serait la grandissime favorite, mais d’autres pays comme la Pologne, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni et la France sont mentionnés comme outsiders.



Les 25 chansons :

1- République tchèque : We Are Domi avec Lights Off

2- Roumanie: WRS avec Llámame



https://www.youtube.com/embed/4b1Rt5jY6tA



3- Portugal: MARO avec Saudade, saudade



https://www.youtube.com/embed/CTbH4swRtis



4- Finlande: The Rasmus avec Jezebel



https://www.youtube.com/embed/HT786cosYoQ



5- Suisse: Marius Bear avec Boys Do Cry



https://www.youtube.com/embed/e6DMf-hVi7s



6- France: Alvan & Ahez avec Fulenn



https://www.youtube.com/embed/AD7Xx6Vc1GM



7- Norvège: Subwoolfer avec Give That Wolf a Banana



https://www.youtube.com/embed/6FW_WgHLgvM



8- Arménie: Rosa Linn avec SNAP



https://www.youtube.com/embed/ug5Tein5Ams



9- Italie: Mahmood et Blanco avec Brividi



https://www.youtube.com/embed/9B4S5faMsl0



10- Espagne: Chanel avec SloMo



https://www.youtube.com/embed/a6uq6oSP5MI



11- Pays-Bas: S10 avec De diepte



https://www.youtube.com/embed/0sL6t82HGkE



12- Ukraine: Kalush Orchestra avec Stefania



https://www.youtube.com/embed/jfm8hVNZt8g



13- Allemagne: Malik Harris avec Rockstars



https://www.youtube.com/embed/ohzfN-ueDZE



14- Lituanie: Monika Liu avec Sentimentai



https://www.youtube.com/embed/B6uEWHrr6fM



15- Azerbaïdjan: Nadir Rüstəmli avec Fade to Black



https://www.youtube.com/embed/ILbQwIau1Ms



16- Belgique: Jérémie Makiese avec Miss You



https://www.youtube.com/embed/ALG5vfm3ktY



17- Grèce: Amanda Tenfjord avec Die Together



https://www.youtube.com/embed/1F4xozknC_4



18- Islande: Systur avec Með hækkandi sól



https://www.youtube.com/embed/tx__3r5uKRo



19- Moldavie: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers avec Trenulețul



https://www.youtube.com/embed/93mpIFeQ4f4



20- Suède: Cornelia Jakobs avec Hold Me Closer



https://www.youtube.com/embed/4tD-ycN2uJQ



21- Australie: Sheldon Riley avec Not the Same



https://www.youtube.com/embed/jxe0t8sbI-M



22- Royaume-Uni: Sam Ryder avec Space Man



https://www.youtube.com/embed/rbtPxZby4js



23- Pologne: Ochman avec River



https://www.youtube.com/embed/naLid1DSXnI



24- Serbie: Konstrakta avec In corpore sano



https://www.youtube.com/embed/XXrDgWDo24g



25- Estonie: Stefan avec Hope



https://www.youtube.com/embed/L93yMhrJy64