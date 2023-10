Evacuation du squat Pyramide : plus de 70 personnes logées à l’hôtel

Le plus gros squat de Lyon a été évacué à la veille de la trêve hivernale. La Préfecture du Rhône a décidé de mettre fin à l’occupation , de l’immeuble dit « Pyramide » dans le 7e arrondissement.



Selon la préfecture, ce squat, était tenu “illicitement par des marchands de sommeil”. Il avait fait l’objet d’un signalement par le Maire de Lyon. “Il s’inquiétait notamment des faits de violences sexuelles, de prostitution et de consommation de drogues. Il avait également signalé aux services de l’État un risque grave et imminent pour la sécurité et l’intégrité physique des occupants compte-tenu de l’état de vétusté du bâtiment”

L’opération de ce lundi a permis, selon la préfecture, l’orientation de 74 personnes vers des places d’hébergement en hôtel pour une durée de 8 nuits dans la métropole de Lyon et les départements du Rhône et de la Loire. Ce dispositif temporaire permettra la mise en œuvre d’un examen de leur situation administrative et d’un diagnostic social individualisé et complet.

6 personnes bénéficieront par ailleurs de l’aide au retour proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et 2 personnes seront prises en charge par le dispositif national d’accueil en faveur des demandeurs d’asile.

2 individus mineurs ont été pris en charge par le centre de mise à l’abri et d’évaluation de la Métropole de Lyon.