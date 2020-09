Evaluations à l’école : inquiétudes autour du premier test post-confinement

Les évaluations nationales démarrent ce lundi pour les classes de CP, CE1, 6e et 2nde, l’occasion de mesurer les premiers effets du confinement sur le niveau global des élèves.

La rentrée 2020 sonne différemment. Il s’agit d’un retour en classe après plusieurs mois de cours à distance, d’absentéisme, de vacances et alors que des écoles sont toujours fermées. La question du retard pris par certains élèves de CP et de CE1 au moment d’apprendre à lire et à écrire est au centre des débats et ces évaluations permettront de faire un premier état des lieux.

Le recteur de l’Académie de Lyon Olivier Dugrip avait annoncé des mesures dès la rentrée pour rattraper l’éventuel retard pris par les élèves durant le confinement et préférait se fixer « jusqu’à la Toussaint, soit six semaines, pour que tout le monde soit au niveau. ». Des dispositifs d’aide et d’accompagnements personnalisés avaient notamment été annoncés dans le même temps.

Si l’enjeu sanitaire reste évidemment une priorité pour le ministre de l’Education, Jean Michel Blanquer devra aussi remporter la bataille de la qualité de l’enseignement et rassurer les parents des presque 12 millions d’élèves concernés dans un contexte toujours délicat et incertain.