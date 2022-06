Événement : Lyon et Villeurbanne s’associent pour une Fête de la Musique “extraordinaire”

La Fête de la Musique 2022 sera « extraordinaire », selon les termes employés par Grégory Doucet, le maire de Lyon. Cette année, pour les 40 ans de la Fête de la Musique, les municipalités de Lyon et de Villeurbanne (capitale française de la culture 2022) voient les choses en grand et les deux villes ont décidé de s’associer avec une programmation commune. Une association symbolique : « il y a une volonté de ne pas cultiver la frontière entre Lyon et Villeurbanne », affirme Cédric Van Styvendael, le maire de Villeurbanne.

Les deux villes vont notamment créer le « plus grand boulevard musical au monde », comme l’explique Grégory Doucet. En effet, le 21 juin prochain, une rue musicale s’étendra sur 5km, de la place des Terreaux à la porte de Cusset. Ainsi, les cours Franklin-Roosevelt, Vitton et Emile-Zola formeront une continuité piétonne pour permettre à tous, amateurs comme professionnels, de jouer dans l’espace public. Et pendant que certains joueront de la musique, d’autres pourront partager un grand repas autour des 700 tables mises à disposition sur ce boulevard musical.

Cette année #Lyon et @villeurbanne fêtent la musique ensemble ! Pour les 40 ans de la Fête de la Musique, nos deux villes seront reliées par un «boulevard musical» de 5 km, de Cusset aux Terreaux ! Merci à @cvansty et à son équipe. Cette édition 2022 s'annonce exceptionnelle ! pic.twitter.com/jOkIYCGEH1 — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) June 9, 2022

Sur cette rue piétonne de plusieurs kilomètres, 7 espaces sont réservés à l’ENM, l’École Nationale de Musique de Villeurbanne. Choeurs d’enfants et d’adultes, danses orientales, fanfares et autres clarinettes s’enchaineront de 18h30 à 21h.



Durant l’après-midi, Jack Lang, l’ancien ministre de la Culture et fondateur de la Fête de la Musique, sera présent aux cotés de plus d’un millier d’enfants lors d’une parade musicale qui aura lieu de 14h30 à 15h00, de l’Hôtel de Ville jusqu’à la statue de Répit.

Côté lyonnais, « d’autres opérations ponctuelles vont avoir lieu partout dans la ville », explique l’édile de l’ancienne capitale des Gaules.

Pour cette Fête de la Musique, un important dispositif de sécurité va être mis en place. La grande rue de la musique sera fermée aux voitures. Sur Lyon, il sera impossible de circuler de 18h45 à minuit sur le périmètre des places des Terreaux et Louis Pradel et de 17h à 1h sur les cours Franklin Roosevelt et Vitton. Les stationnements y seront interdits dès le 5h.

Du côté de Villeurbanne, le cours Emile Zola sera fermé à la circulation de 13h à 2h mais les stationnements seront interdits dès 8h le 20 juin et ce jusqu’au 22 juin à 3h du matin. Seul le métro restera ouvert.