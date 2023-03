Everything Everywhere All At Once : grand vainqueur des Oscars 2023

La 95e cérémonie des Oscars avait lieu ce dimanche pour sa 95° édition. Pour cette occasion, tout Los Angeles s’est vêtu de strass et de paillettes et a fini par acclamer un film en particulier : Everything, everywhere, all at once. Réalisé par Daniel Schneinert et Daniel Kwat, le film comptabilise sept victoires au total, notamment celle du meilleur film. Plusieurs autres films ont été acclamés par la critique :

Oscar du Meilleur film : Everything Everywhere All at Once de Daniel Kwan et Daniel Scheinert

Oscar de la Meilleure réalisation : Daniel Kwan et Daniel Scheinert pour Everything Everywhere All at Once

Oscar du Meilleur acteur : Brendan Fraser pour The Whale

Oscar de la Meilleure actrice : Michelle Yeoh pour Everything Everywhere all at Once

Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle : Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle : Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once

Oscar du Meilleur scénario original : Daniel Kwan et Daniel Scheinert pour Everything Everywhere All at Once

Oscar du Meilleur scénario adapté : Sarah Polley pour Women Talking

Oscar du Meilleur film d’animation : Pinocchio de Guillermo del Toro et Mark Gustafson

Oscar du Meilleur film en langue étrangère : À l’ouest, rien de nouveau d’Edward Berger

Oscar du Meilleur documentaire : Navalny de Daniel Roher

Oscar de la Meilleure photographie : James Friend pour À l’ouest, rien de nouveau

Oscar du Meilleur montage : Paul Rogers pour Everything Everywhere All at Once

Oscar des Meilleurs coiffures et maquillages : Anne Marie Bradley, Judy Chin et Adrien Morot pour The Whale

Oscar des Meilleurs costumes : Ruth Carter pour Black Panther : Wakanda Forever

Oscar des Meilleurs décors : Christian M. Goldbeck et Ernestine Hipper pour À l’ouest, rien de nouveau

Oscar de la Meilleure musique originale : Volker Bertelmann pour À l’ouest, rien de nouveau

Oscar des Meilleurs effets visuels : Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon et Daniel Barrett pour Avatar : La Voie de l’Eau

Oscar du Meilleur son : Chris Burdon, James H. Mather, Al Nelson, Mark Taylor et Mark Weingarten pour Top Gun : Maverick

Oscar de la Meilleure chanson originale : “Naatu Naatu” par M. M. Keeravani, Kaala Bhairava et Rahul Sipligunj dans RRR

Oscar du Meilleur court-métrage : An Irish Goodbye de Tom Berkely et Ross White

Oscar du Meilleur court-métrage documentaire : Ceux qui murmuraient à l’oreille de l’éléphanteau de Kartiki Gonsalves