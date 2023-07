Ex-ASSE : l’ancien stéphanois Georges Bereta est mort

L’AS Saint-Etienne a annoncé une bien triste nouvelle ce mardi soir… En effet, l’une de ses légendes s’en est allée. Georges Bereta, joueur du club du Forez dans les années 60-70, est décédé ce mardi à l’âge de 77 ans des suites d’une longue maladie. Le milieu de terrain avait notamment remporté six titres de champion de France et trois Coupes des France avec les Verts, et a disputé 343 rencontres avec le club stéphanois. Des hommages devraient être rendus par le club pour celui qui est né à Saint-Etienne même un 11 mai 1946.