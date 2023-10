Ex-OL : Malo Gusto et Castello Lukeba appelés en équipe de France

Malo Gusto et Castello Lukeba, deux anciens joueurs de l’OL, évoluant désormais respectivement à Chelsea en Angleterre pour le latéral et à Leipzig en Allemagne pour le défenseur central, ont été appelés en équipe de France par Didier Deschamps pour remplacer Jules Koundé et Axel Disasi, tous les deux blessés. Il s’agit des premières convocations en A pour les deux anciens gones, cependant régulièrement appelés avec les Espoirs.