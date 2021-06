Expérimentation à Lyon : les vélos autorisés dans le tram pendant six mois

A compter de ce mardi 1er juin, il sera possible de monter dans un tramway de la Métropole de Lyon avec son vélo, en dehors des heures de pointe. Il s’agit d’une expérimentation prenant fin le 1er décembre.

Durant ces six mois, les usagers pourront donc monter à bord d’une rame de tramway avec leur bicyclette, mais pas tout le temps. Des horaires bien précises ont été définies par le syndicat des transports en commun lyonnais (Sytral) : les dimanches et jours fériés, les samedis avant 12 heures et après 19 heures, du lundi au vendredi, avant 7 heures, puis entre 9 heures et 15 heures, et enfin après 19 heures.

Porté par les écologistes, ce dispositif a pour objectif de favoriser la pratique conjointe du vélo et des transports en commun, tout en privilégiant néanmoins le transport des personnes aux heures de pointe dans les tramways.