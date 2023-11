Extension de la carrière de Sainte-Cécile : l’enquête publique suspendue

L’enquête publique concernant la carrière de Sainte-Cécile est suspendue. Selon le collectif, “le préfet s’est appuyé sur la non-conformité du dossier mis en ligne, qui n’était pas à jour : dossier qu’a pourtant consulté la majorité des participants à l’enquête.”



L’enquête est donc suspendue pour un maximum de 6 mois, et une nouvelle enquête publique devra avoir lieu.



Pour rappel, le collectif qui dénonce le projet d’extension de la carrière de Sainte-Cécile met en avant “des impacts et des nuisances insupportables pour les riverains” et pointent ” des destructions paysagères et environnementales”.