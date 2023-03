Extension réseau de chaleur : des travaux à Saint-Chamond

Dans le cadre des actions menées en faveur de la transition énergétique, la Métropole de Saint-Étienne et la Ville de Saint-Chamond lancent le projet ambitieux d’étendre le réseau de chaleur Scévia avec le raccordement de 4 300 logements supplémentaires tout en augmentant la part des énergies renouvelables.

Ce chantier a pour objectif le verdissement et l’extension du réseau de chaleur sur plus de 10 kilomètres et permettra de fournir du chauffage et de l’eau chaude sanitaire à plus de 7 000 équivalents logements.

Ce projet contribue pleinement à la décarbonation du territoire.

A terme, le réseau de canalisations s’étendra sur 17 kilomètres et atteindra un taux d’énergies renouvelables et de récupération de plus de 73 % d’ici fin 2023. Chaque année, l’émission de 9 000 tonnes de CO2 sera ainsi évitée, soit l’équivalent de 5 000 véhicules retirés de la circulation de la ville chaque année.