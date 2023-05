Eya retrouvée au Danemark, son père interpellé

Enlevée jeudi par son père et un complice à Fontaine (banlieue de Grenoble), la jeune Eya (10 ans) a finalement été retrouvée saine et sauve vendredi après-midi au sud de Copenhague, à Rodbyhavn au Danemark.



La mère de la fillette est en route pour la retrouver ce samedi. L’ambassade de France basée à Copenhague a précisé que le rapatriement en France de la petite fille sera effectué “le plus rapidement possible.” Selon la police danoise, les ravisseurs ont donc été interpellés vendredi vers 14h30 et Eya a pu être mise « en sûreté ».



La maman avait été “gazée avec du produit lacrymogène” par le père de la jeune fille (53 ans) et un complice, avant que les ravisseurs ne s’emparent de l’enfant. Une information judiciaire a été ouverte.