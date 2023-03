F1 : Sergio Perez remporte le Grand Prix d’Arabie Saoudite

Alors que le deuxième Grand Prix de la saison avait lieu ce dimanche 19 mars à Jeddah en Arabie Saoudite, c’est le pilote mexicain Sergio Pérez de chez Red Bull qui l’a emporté. Il a terminé en tête devant son coéquipier Max Verstappen, second alors qu’il était parti depuis la 15e position sur la grille de départ. Fernando Alonso récupère sa troisième place initialement perdu car il avait écopé d’une pénalité de 10 secondes, cela lui permet d’acquérir le 100e podium de sa carrière. Au classement général, Verstappen reste ainsi en tête avec un petit point de plus que Pérez qui est second.