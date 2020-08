Face à la hausse prochaine du chômage, Pôle Emploi recrute

Le gouvernement français se prépare à faire face à une augmentation significative du chômage durant les prochains mois. Selon Emmanuel Macron, il y aura “entre 800 000 et 1 000 000 de chômeurs en plus à l’horizon 2021” dans l’Hexagone.



La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a donc annoncé ce dimanche que Pôle Emploi va prochainement recruter 2800 temps plein pour accompagner les jeunes et les chômeurs en France.



“On a prévu 1 300 emplois supplémentaires à Pôle emploi pour accompagner les jeunes, (…) 650 dès le mois de septembre”, a-t-elle indiqué chez nos confrères de BFMTV. 1 500 embauches supplémentaires sont également prévues, “dès le mois de septembre également, pour faire face à l’augmentation du nombre des demandeurs d’emploi”, a précisé la ministre du Travail.