Face à la sécheresse, le Rhône et la Métropole prennent des mesures

La nappe d’eau souterraine du couloir d’Heyrieux a été placée en situation d’alerte sécheresse ce mardi. C’est Pascal Mailhos, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui l’a décidé par arrêté en demandant la mise en place d’importantes mesures de restriction. Face à une situation de déficit sur le couloir d’Heyrieux, la décision de contrôler l’usage de l’eau présente dans les nappes a été prise.



En clair, pour les usages professionnels, dont ceux agricole, une réduction de 25% des prélèvements dans les nappes va être mise en œuvre. Pour les usages domestiques et d’agrément, des mesures de restriction s’appliqueront également.



Parallèlement, l’arrêté décidé le 19 mars dernier mettant en situation de vigilance les nappes du Garon et de l’Est lyonnais, c’est-à-dire les couloirs de Meyzieu et de Décines, a été maintenu et étendu à la nappe du Pliocène-Val de Saône. L’objectif étant d’alerter sur la sensibilité de la ressource en eau et d’inviter les usagers à une utilisation économe de l’eau.



Au cours des prochaines semaines, selon l’évolution de la situation, de nouvelles mesures complémentaires de restriction et d’interdiction de l’usage de l’eau pourraient être prises sur les nappes du Rhône et de la Métropole de Lyon.