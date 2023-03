Faire des courses locales et éco-responsables avec Vroum ma poule

Fruits, légumes, lait, tartinables, savons, shampoings, déodorants ou encore nettoyants pour la maison. Le site internet de Vroum ma poule regorge de choix.

Créé fin 2021 par deux sœurs, Magali Monnet et Mathilde Serre, Vroum ma poule propose à ses consommateurs des produits locaux, conçus ou réalisés dans l’Ain et le Rhône. Étant petites filles d’agriculteurs et de commerçants, les deux sœurs se sont lancées dans cette aventure pour sensibiliser la population à la consommation locale, mais aussi afin de « participer à un monde plus écologique, solidaire et humain ».

L’idée de créer cette affaire est venue à Mathilde et Magali pendant le confinement. « Mathilde faisait déjà ses courses chez des producteurs. Ça lui prenait beaucoup de temps et les horaires des producteurs n’étaient pas toujours compatibles avec son emploi du temps. C’est alors qu’elle m’a fait part de son idée, et on a monté Vroum ma poule », raconte Magali. « On voulait donner un accès aux produits locaux au plus grand nombre », ajoute-t-elle.

Pour se procurer les produits de cette entreprise familiale, ce n’est pas plus compliqué qu’une commande en ligne. Il suffit de composer son panier avec les produits de son choix sur le site de Vroum ma poule, payer en ligne et choisir son lieu et son horaire de retrait. Il ne vous reste plus qu’à commander et commencer votre démarche éco-responsable.