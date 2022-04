Fait divers : trois jeunes originaires de Lyon tués dans un accident de voiture dans le Vaucluse

Un terrible drame s’est produit mardi sur une route départementale dans le Vaucluse, entraînant la mort de trois jeunes, tous originaires de Lyon, à la suite d’une collision frontale entre leur voiture et un autre véhicule.

Le choc a été très violent et le bilan est très lourd, deux jeunes hommes et une jeune femme ayant perdu la vie sur place, tandis qu’une blessée grave a été transportée à l’hôpital en état d’urgence absolue et qu’un blessé léger a également été touché lors de l’incident.

L’hypothèse privilégiée par la gendarmerie est celle d’un dépassement dangereux effectué par l’une des voitures. L’enquête menée tentera d’affirmer ou d’infirmer cette thèse.