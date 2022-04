Faits divers : un avion disparaît au-dessus de la Manche avec deux personnes à bord

Des recherches sont en cours afin de retrouver un avion de type P28 parti samedi de Wellesbourne (Royaume-Uni) à destination de la station balnéaire française du Touquet, dans le Pas-de-Calais.

L’appareil volait en compagnie de cinq autres avions de tourisme dans le cadre d’une sortie commune mais sa dernière position connue se trouvait en plein milieu de la Manche, à environ 45 km au large de Dungeness, à l’extrême sud-est de l’Angleterre, indique le communiqué publié par les gardes-côtes britanniques.

D’importants moyens de recherche français et britannique ont été déployés samedi sans rien trouver et les recherches ont repris ce dimanche, avec la présence d’un hélicoptère français et d’un bateau de sauvetage Abeille Languedoc, affrété par la Marine française, ainsi qu’un avion des gardes-côtes britanniques.

Mais pour l’heure, aucun débris n’a été retrouvé, ni aucun indice ne permettant de confirmer la thèse d’une chute de l’avion dans l’eau.