Farges-lès-Mâcon : un individu contrôlé à plus de 200 km/h

Selon nos confrères d’Info Chalon, un individu a été contrôlé à 203 km/h sur l’autoroute A6 dans le sens Paris/Lyon à hauteur de Farges-lès-Mâcon. L’individu était au volant d’une BMW et a été interpellé par les forces de l’ordre puisque la vitesse était limitée à 130 km/h sur cette portion de route. Son permis de conduire lui a été retiré et son véhicule a été placé en fourrière administrative. L’homme est âgé de 42 ans et vient de Seine-et-Marne.