Felyn Stadium Festival : on en sait plus sur la programmation

Le Felyn Stadium Festival, initialement prévu en 2020, a été reporté en juin 2021 en raison de la crise sanitaire. Le festival a dévoilé de nouveaux noms à son programme.

Cette première édition du nouveau festival au Parc OL se verra donc accueillir les Black Eyed Peas, The Hives, Macklemore ou encore les Red Hot Chili Peppers. Une programmation déjà bien garnie, à laquelle les organisateurs comptent ajouter d’autres noms dès la rentrée. Le festival promet un mixe d’artistes internationaux, français et de nouveaux talents. Par-delà la musique, ce festival accueillera du street art, un village gastronomique et des animations sportives. Si les artistes français Dadju et Dj Snake étaient prévus pour l’édition 2020, rien n’est encore certain pour celle de 2021.

Le festival aura lieu les 18 et 19 juin 2021, et la billetterie est d’ores et déjà ouverte avec un prix du ticket à partir de 40€.