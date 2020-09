Fermeture anticipée des bars, interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public… Retrouvez les nouvelles annonces du gouvernement

Comme plusieurs métropoles françaises, Lyon a été placé ce mercredi soir en “zone d’alerte renforcée”. Le ministre de la Santé, Olivier Véran a annoncé que des mesures s’appliqueront à partir de samedi.



Les nouvelles restrictions dans la ville de Lyon à compter de ce samedi sont donc les suivantes :



– interdiction des grands événements déclarés comme les fêtes locales ou les fêtes étudiantes

– interdiction des rassemblements de plus de dix personnes dans l’espace public (plages, parcs)

– fermeture anticipée des bars, l’horaire de fermeture sera déterminer par le préfet après concertation des élus. Elle entrera en vigueur lundi. Cependant, les bars ne pourront pas rester ouverts après 22 heures.



Tous les événements de plus de 1000 personnes avaient déjà été interdits lundi par le préfet du Rhône.



La situation est particulièrement difficile en Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, Olivier Véran a montré que si la progression de l’épidémie se poursuit, le nombre limite de places en réanimation sera atteint “d’ici le 10 octobre”.



A noter que la ville de Marseille et la Guadeloupe sont placées en “zone alerte maximale”. La fermeture totale des bars et restaurants sera donc effective à partir de samedi.