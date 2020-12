Fermeture des remontées mécaniques à Noël : le Conseil d’État saisi

Le Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, les présidents des départements de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie s’unissent à des maires et des représentants des professionnels de la montagne pour porter un recours devant le Conseil d’Etat concernant l’ouverture des stations de sports d’hiver.

En cause, la décision de ne pas ouvrir les remontées mécaniques, prise par l’exécutif.

“Disproportionnée” et “non justifiée face à l’impératif sanitaire” selon le recours, la mesure de ne pas ouvrir les remontées mécaniques est également perçue comme contradictoire face à l’ouverture des musées, salle de spectacle et du métro prévue à la même période.

Le recours étant en référé, on devrait obtenir une réponse rapide du Conseil d’Etat sur cette question. Cette semaine, le Conseil d’Etat avait déjà censuré le décret fixant à 30 personnes la jauge pour les évènements religieux, jugé disproportionné et obligeant le gouvernement à le réaménager.

Avec des milliers d’emplois en jeu, loin d’être anecdotique, la question de l’ouverture des sports d’hiver est un vrai débat en France, mais aussi à l’international.