Festi’Sport à Chalon : venez découvrir plus de 30 disciplines olympiques et paralympiques

Afin de se mettre dans l’ambiance pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la ville de Chalon et le Grand Chalon vous organisent une riche programmation sur l’agglomération pendant cet été.



En l’occasion, se tiendra le 1er juillet, l’opération Festi’Sport à l’Esplanade de l’Espace Nautique toute la journée de 10h à 19h. Celle-ci a pour but de promouvoir le sport et les valeurs des Jeux à travers de nombreuses activités et démonstrations faites par des associations sportives.

Seront présents de grands noms du sport français tel que Nicolas Vuillermot, champion du monde de VTT trial ou encore Cédric Fèvre, champion paralympique de tir en 2012.



En bref, plus de trente disciplines olympiques et paralympiques sont à découvrir gratuitement !

À savoir qu’un food truck sera présent sur place tout au long du Festi’Sport.