Festival Lumière : Tim Burton lauréat de la 14e édition

Le cinéaste américain Tim Burton recevra le 14e prix du Festival Lumière qui aura lieu du samedi 15 jusqu’au dimanche 23 octobre 2022. L’heureux élu succède à Jane Campion en 2021, aux frères Dardenne en 2020 ainsi qu’à Francis Ford Coppola en 2019.

C’est dans un communiqué de presse, publié ce mercredi 20 juillet, que nous l’avons appris. L’institut Lumière a choisi d’honorer le réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain Tim Burton : “C’est un visionnaire, un styliste et un artiste qui a offert au cinéma mondial un univers d’une cohérence rare et d’un impact esthétique sans précédent dans la culture populaire.Le réalisateur, scénariste, producteur, conteur et poète à l’imagination sans limite” peut-on lire sur le communiqué.

Tim Burton est un artiste qui a su installer son univers en mélangeant son style personnel et plusieurs références artistiques : gothique et baroque, comédie, horreur, romantisme et mélancolie.

Le rock-star du 7e art a sortie des dizaines de films dont le dernier date de 2019 : Dumbo.

Le cinéaste recevra son trophée le vendredi 21 octobre.

Créé en 2009 par l’Institut Lumière, le Prix Lumière est l’un des prix les plus prestigieux qui récompense chaque année une personnalité ayant contribué à l’histoire du cinéma grâce à ses œuvres.