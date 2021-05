Festival Woodstower : la programmation 2021 dévoilée

Le festival de musique et de théâtre de Woodstower est depuis 22 ans la promesse d’un parfait dernier week-end d’été en plein air au Grand parc de Miribel-Jonage. Cependant, la saison 2021 devra s’adapter pour retrouver le public après plus d’un an sans festival à cause de la pandémie.

En effet, la jauge de 5 000 personnes assises sera appliquée. De plus, toutes les équipes seront mobilisées pour mettre en œuvre et faire respecter le protocole sanitaire en vigueur au moment du festival (désinfection régulière des lieux d’accueil et des points de contact, mise à disposition de gel hydroalcoolique, conditions de port du masque).

Un festival plein de promesses

Du mardi 24 au dimanche 29 août, six soirées et trois journées gratuites seront proposées au public avec 21 concerts, sept spectacles de danse et d’art de rue, 12 spectacles d’humour, un éco-village, neuf conférences et tables-rondes, 10 ateliers sur le thème de l’environnement et un espace pour les enfants. Parmi les artistes, vous pourrez notamment retrouver Yseult, Ofenbach, TV Sundaze, PLK, Georgio, Waly Dia ou encore Les Quatre Saisons.

La billetterie pour les places numérotées sera accessible à partir de ce mardi 18 mai à 11h.