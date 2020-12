Fête des Lumières : pensez à vos lumignons

Bientôt le 8 décembre et la fête des Lumières. Même si cette année, les Lyonnais ne pourront pas déambuler dans les rues pour admirer les œuvres lumineuses en raison du confinement, le maire de Lyon, Grégory Doucet, encourage à fêter l’évènement depuis chez soi, en mettant des lumignons à ses fenêtres, comme le veut la tradition.

Les lumignons ne sont d’ailleurs pas que jolis à vos fenêtres, ils sont solidaires aussi. Dans le cadre de l’opération des Lumignons du Cœur, toutes les recettes des ventes vont à l’association Les Petits Frères des Pauvres, qui accompagne les personnes âgées seules et démunies.

Une nouveauté cette année, il est également possible d’acheter un “e-lumignon” en ligne. Chaque lumignon coûte 2 euros, et le principe est le même, tous les bénéfices reviennent à l’association Les Petits Frères des Pauvres. De plus, chaque lumignon acheté sur cette plateforme contribuera symboliquement à la réalisation d’une fresque en l’honneur du personnel soignant qui sera réalisée pour l’évènement et diffusée le 8 décembre sur les réseaux sociaux.