Fête du livre à Saint-Étienne : une édition pour tous les publics

La Fête du livre de Saint-Étienne fait son retour cette année. Elle se déroulera du 13 au 16 octobre prochain. Des milliers de visiteurs sont attendus dans le centre-ville stéphanois sur ces trois jours.

Cette année, la Fête du livre met notamment l’accent sur la jeunesse et la création, que ce soit par exemple avec la présence d’une dizaine d’auteurs ayant publié leur premier roman cette année, ou la rencontre entre lecteurs et auteurs de mangas, un genre qui explose dans le jeune lectorat. De plus, la Fête du livre s’associe, cette année, aux Éditions Nathan pour présenter des collections adaptées à tous les publics.

Cette 36e édition accueille Daniel Picouly et Peggy Nille comme parrain et marraine. Le premier nommé est un auteur de romans, de bandes dessinées, et homme de télévision. La seconde est illustratrice de livres pour enfants mais aussi graphiste et décoratrice.

La programmation complète de la Fête du livre de Saint-Étienne est à retrouver sur ce site.

