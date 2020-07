Fête nationale: hommage aux soignants militaires et civils

Cette année, à l’occasion de la Fête nationale, les militaires rendront hommage à l’engagement des soignants militaires et civils contre la propagation du Covid-19. C’est sous le thème « Une nation unie, engagée et solidaire » qu’à Lyon notamment mais également à Villefranche, ces hommages auront lieu.

Sans défilé et dans un format restreint, une cérémonie se déroulera sur la place Lyautey dans le 6e arrondissement de Lyon, de 15h30 à 16h ce lundi. Des délégations des services de santé de la région lyonnaise, comme les Hospices Civils de Lyon et l’Agence Régionale de Santé assisteront à l’hommage. Parmi les unités présentes on retrouvera le 7e régiment du matériel, la base aérienne 942 ou encore la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins.

La prise d’armes sera un hommage à tous ceux qui ont participé à la lutte contre la pandémie, ainsi qu’aux soldats engagés dans l’opération « Résilience. » Pour rappel cette opération a été lancée le 25 mars 2020 pour lutter contre la propagation du virus.

À Villefranche le rassemblement débutera à 18h15 sur le parvis de la mairie et la cérémonie officielle aura lieu à 18h30. Le port du masque reste recommandé lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée.

Dans le même esprit, la Tour Incity arborera le drapeau tricolore en hommage à l’engagement des soignants militaires et civils contre la pandémie les 13 et 14 juillet.