Fête sauvage à Lyon : les deux organisateurs condamnés

La fête avait réuni des centaines personnes en mars dernier sur les quais de Saône à Lyon entre le quai de la Pêcherie et le quai Saint-Antoine. Les deux organisateurs de la fête sauvage, ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis et 300 euros d’amende. Ils étaient poursuivis pour mise en danger de la vie d’autrui et organisation d’un rassemblement interdit sur la voie publique.



Les deux frères avaient lancé une invitation sur Instagram le 30 mars. Vers 19h, 300 personnes s’étaient rassemblée sur les quais de Saône pour cet “apéro sonore”.



L’association Ex-Terre, dont ils sont les gérants, et qui était poursuivie comme personne morale, a écopé de 1500 euros d’amende.

A noter que les quais restent fermés jusqu’au 2 mai.